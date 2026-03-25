Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato | Non voglio più guidare

Il conducente del tram coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano ha richiesto di essere interrogato, dopo aver deciso di non rispondere in un primo momento, dichiarando di essere ancora sotto shock. In precedenza, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante il primo incontro con le autorità.

Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere perché "ancora sotto shock", il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato. Intanto, proseguono le indagini sul telefono del tranviere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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