bisenzio river race otto ore di corsa intorno al fiume

Il 14 giugno 2026 si terrà la Bisenzio River Race, una competizione di otto ore che si svolge lungo il fiume Bisenzio. L'evento, organizzato per questa data, prevede che i partecipanti corran intorno al fiume per un'intera giornata. La gara rappresenta un appuntamento ricorrente che coinvolge atleti e appassionati del settore. La comunicazione sulla data è stata resa nota dall'organizzazione dell'evento.

Prato, 2 marzo 2026 – L'organizzazione della Bisenzio river race ha comunicato la data della gara. Torna il 14 giugno 2026 la 8 Ore sulle sponde del Bisenzio. Lungo il tracciato che costeggia il fiume andrà in scena la terza edizione della “Bisenzio River Race”, prova di ultramaratona che vedrà i partecipanti correre per otto ore su un circuito di 6 chilometri, con partenza fissata alle 8.30. Un format ormai collaudato che abbina alla gara principale altre distanze pensate per ampliare la partecipazione: camminata ludico-motoria di 6 km, prove sui 12, 24 e 42 km. Un ventaglio di opportunità che consente a podisti e camminatori di inserirsi nella manifestazione secondo il proprio livello di preparazione, senza rinunciare al fascino di una giornata interamente dedicata alla corsa lungo il fiume. 🔗 Leggi su Lanazione.it

