Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino | detenuta sputa in faccia a un' agente
Questa sera nel carcere delle Vallette a Torino si è verificato un episodio violento. Una detenuta straniera, nella sezione Icam, ha sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria. L’agente stava cercando di calmare la donna, ma lei ha reagito con un gesto aggressivo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri detenuti e del personale, creando scompiglio nel reparto. La situazione è stata immediatamente gestita e ora si stanno valutando eventuali conseguenze.
Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, una detenuta straniera, ristretta nella sezione Icam del carcere delle Vallette a Torino, ha sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria in servizio che stava cercando di calmarla. “La sezione Icam, nella quale operano esclusivamente agenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Vallette Carcere
Violenta aggressione nel carcere delle Vallette a Torino: agente si rompe il crociato per contenere un detenuto che lo prende a pugni
Nel pomeriggio di ieri, nel carcere delle Vallette a Torino, si è verificata una violenta aggressione: un agente di polizia penitenziaria è stato colpito con pugni da un detenuto, riportando la rottura del crociato nel tentativo di contenerlo.
Agente parla delle condizioni critiche del carcere delle Vallette a Torino e viene sospeso per sei mesi ma il Tar gli dà ragione, blocca il provvedimento e multa il Ministero
A gennaio 2026, il Tar del Piemonte ha sospeso temporaneamente il provvedimento di sospensione di sei mesi emesso contro un agente delle Vallette a Torino, riconoscendo il suo diritto a lavorare.
Carcere di Prato, maxi blitz delle forze dell'ordine
Ultime notizie su Vallette Carcere
Argomenti discussi: Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino: detenuta sputa in faccia a un'agente.
Poliziotta penitenziaria molestata da un detenuto al carcere minorile del PratelloUna poliziotta penitenziaria è stata molestata da un detenuto che si è abbassato i pantaloni davanti a lei nel carcere minorile del Pratello: Nordio le telefona. corrierenazionale.it
20/1/26. Porto Tolle. Brutto episodio di aggressione verbale il 15/1 in orario di lavoro ai danni della funzionaria del settore socio-sanitario (e consigliera comunale) Armida Panizzo (foto): l'uomo, come aveva fatto già altre volte,è giunto a minacce e intimidazion - facebook.com facebook
20/1/26. Porto Tolle. Brutto episodio di aggressione verbale il 15/1 in orario di lavoro ai danni della funzionaria del settore socio-sanitario (e consigliera comunale) Armida Panizzo: l'uomo,come già altre volte,è giunto a minacce e intimidazioni. Stavolta è partit x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.