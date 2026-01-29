Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino | detenuta sputa in faccia a un' agente

Da torinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera nel carcere delle Vallette a Torino si è verificato un episodio violento. Una detenuta straniera, nella sezione Icam, ha sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria. L’agente stava cercando di calmare la donna, ma lei ha reagito con un gesto aggressivo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri detenuti e del personale, creando scompiglio nel reparto. La situazione è stata immediatamente gestita e ora si stanno valutando eventuali conseguenze.

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, una detenuta straniera, ristretta nella sezione Icam del carcere delle Vallette a Torino, ha sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria in servizio che stava cercando di calmarla. “La sezione Icam, nella quale operano esclusivamente agenti.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vallette Carcere

Violenta aggressione nel carcere delle Vallette a Torino: agente si rompe il crociato per contenere un detenuto che lo prende a pugni

Nel pomeriggio di ieri, nel carcere delle Vallette a Torino, si è verificata una violenta aggressione: un agente di polizia penitenziaria è stato colpito con pugni da un detenuto, riportando la rottura del crociato nel tentativo di contenerlo.

Agente parla delle condizioni critiche del carcere delle Vallette a Torino e viene sospeso per sei mesi ma il Tar gli dà ragione, blocca il provvedimento e multa il Ministero

A gennaio 2026, il Tar del Piemonte ha sospeso temporaneamente il provvedimento di sospensione di sei mesi emesso contro un agente delle Vallette a Torino, riconoscendo il suo diritto a lavorare.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Carcere di Prato, maxi blitz delle forze dell'ordine

Video Carcere di Prato, maxi blitz delle forze dell'ordine

Ultime notizie su Vallette Carcere

Argomenti discussi: Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino: detenuta sputa in faccia a un'agente.

brutto episodio nel carcerePoliziotta penitenziaria molestata da un detenuto al carcere minorile del PratelloUna poliziotta penitenziaria è stata molestata da un detenuto che si è abbassato i pantaloni davanti a lei nel carcere minorile del Pratello: Nordio le telefona. corrierenazionale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.