Brutto episodio nel carcere delle Vallette a Torino | detenuta sputa in faccia a un' agente

Questa sera nel carcere delle Vallette a Torino si è verificato un episodio violento. Una detenuta straniera, nella sezione Icam, ha sputato in faccia a un’agente di polizia penitenziaria. L’agente stava cercando di calmare la donna, ma lei ha reagito con un gesto aggressivo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri detenuti e del personale, creando scompiglio nel reparto. La situazione è stata immediatamente gestita e ora si stanno valutando eventuali conseguenze.

