Incidente sulla Cassia muore guardia giurata di rientro dal lavoro

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Cassia, nel territorio di Sutri, intorno alle 5:30. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro violento, le cause sono ancora in fase di accertamento. Purtroppo, durante l’incidente, una guardia giurata che stava rientrando dal lavoro ha perso la vita. L’intera dinamica dell’incidente è oggetto di indagine delle autorità competenti.

Un'altra tragedia sulla Cassia e sempre nel territorio di Sutri. Nel primo mattino, intorno alle 5,30, per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate violentemente lungo la Cassia nel territorio di Sutri. L'impatto è apparso subito estremamente critico, richiedendo.

