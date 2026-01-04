Guardia giurata Cosmopol aggredita mentre protegge | la sicurezza abbandonata
Un'agenzia di sicurezza di Poggiomarino, Napoli, segnala un episodio in cui una guardia giurata di Cosmopol è stata vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione ferroviaria. Un episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di garantire maggiore tutela e sicurezza per gli operatori che lavorano in contesti pubblici e sensibili.
Poggiomarino, provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio, un operatore di sicurezza della società Cosmopol viene aggredito presso la stazione ferroviaria.Non si tratta di un episodio isolato, ma di uno dei tanti fatti che raccontano, senza filtri, la realtà che ci circonda. L’operatore, una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Interviene per proteggere i medici. Guardia giurata aggredita da paziente al pronto soccorso
Leggi anche: Turchia, donna distratta rischia di essere investita da un tram mentre attraversa i binari, salva grazie a una guardia giurata che la tira verso sé - VIDEO
Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno Eav - VIDEO; Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno Eav - VIDEO.
Poggiomarino, guardia giurata massacrata per difendere il nuovo treno Eav: «Ecco chi mi ha ridotto così» - Poggiomarino– Un occhio tumefatto, il volto segnato dal sangue e una divisa, quella della Cosmopol, che diventa testimone muta di un pomeriggio di violenza ... cronachedellacampania.it
Guardia giurata massacrata di botte per difendere il nuovo treno Eav - VIDEO - La divisa la indossa con orgoglio e con quello stesso orgoglio mostra le ferite che gli sono state inferte per aver fatto il suo lavoro, tutelando la ... napolitoday.it
Rispetto che arriva da lontano. Succede più spesso di quanto si pensi. Uno straniero passa. Vede una Guardia Giurata in servizio. E saluta. Francesi, spagnoli, americani. Per loro, la figura della sicurezza rappresenta ordine, professionalità e presenza. F - facebook.com facebook
. Il 2 gennaio l’ultimo saluto a Stefano Vecchi, la guardia giurata originaria di Bonate Sopra morta il 30 dicembre, mentre era al lavoro. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.