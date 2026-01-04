Guardia giurata Cosmopol aggredita mentre protegge | la sicurezza abbandonata

Un'agenzia di sicurezza di Poggiomarino, Napoli, segnala un episodio in cui una guardia giurata di Cosmopol è stata vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione ferroviaria. Un episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di garantire maggiore tutela e sicurezza per gli operatori che lavorano in contesti pubblici e sensibili.

