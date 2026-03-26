Traffico Roma del 26-03-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 26 marzo 2026 alle ore 19:30 è rallentato a causa di un incidente. Si registrano code di circa un chilometro sulla via principale interessata. La situazione ha causato rallentamenti nel flusso veicolare nella zona interessata dall’incidente. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente.

Luceverde Roma trovati a causa di un incidente Ci sono code per circa un chilometro sulla Roma Napoli e tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sul Raccordo Anulare traffico ancora in carreggiata interna con code dalla Nomentana la A24 code per lavori sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali verso il centro ricordiamo che c'è una riduzione della sede stradale altre cose ma per traffico su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria per lavori si sta in coda anche su via del Porto Fluviale nelle due direzioni ancora trafficata anche la via Cristoforo Colombo con code da via di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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