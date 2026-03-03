Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 3 marzo 2026, a Roma, si registra un incidente sulla Salaria tra via dei Prati Fiscali e un'altra strada, causando code e rallentamenti nel traffico. La situazione interessa principalmente il tratto interno alla città, con effetti sulla viabilità in direzione del centro. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i soccorsi.

Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria incolonnamenti per lavori dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est incidente anche su via del Foro Italico con code da via dei Campi Sportivi a via Salaria verso San Giovanni Rotondo sulla tangenziale est altri ma per traffico da via Tiburtina la 24 ancora sostenuto il traffico anche sul tratto Urbano della A24 con code da Portonaccio alla tangenziale est verso il centro per un veicolo in panne con la puntina da Tor de' Cenci al