Traffico Roma del 26-03-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 08:30 del 26 marzo 2026, si registrano code e rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo stradale di Roma. Il traffico è particolarmente intenso in questa zona, con veicoli che procedono a passo d’uomo e alcune congestioni lungo il percorso. La situazione interessa principalmente le tratte più vicine al centro cittadino e alle principali uscite.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia rallentamenti e code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina è ancora tra cassie Eda Aurelia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra Prima porta e via dei due punti in direzione del centro sulla via Salaria code per traffico e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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