Alle ore 08:30 del 26 marzo 2026, si registrano code e rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo stradale di Roma. Il traffico è particolarmente intenso in questa zona, con veicoli che procedono a passo d’uomo e alcune congestioni lungo il percorso. La situazione interessa principalmente le tratte più vicine al centro cittadino e alle principali uscite.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia rallentamenti e code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina è ancora tra cassie Eda Aurelia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia traffico incolonnato tra Prima porta e via dei due punti in direzione del centro sulla via Salaria code per traffico e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 08:30

Articoli correlati

Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di...

World Radio Day 2026 - Conduzione di coppia con Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo e Radio Capital

Tutto quello che riguarda Traffico Roma del

Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Eventi, lavori in corso, concerti e domenica ecologica del 29 marzo: le modifiche alla viabilità di Roma.

Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventiIl 29 marzo è in arrivo la quinta e ultima domenica ecologica di Roma con conseguente blocco del traffico all’interno dei confini della Fascia Verde ( qui la mappa ). Lo stop ai veicoli più inquinanti ... romatoday.it

Blocco auto Roma, domenica ecologica del 29 marzo. Orari, chi può circolare e doveBlocco del traffico a Roma, domenica ecologica il 29 marzo. Ecco in quali orari e dove è vietata la circolazione (e cosa rischia chi non rispetta le regole). msn.com

Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi ift.tt/Lw6sbxy x.com

Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook