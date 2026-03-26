Traffico Lazio del 26-03-2026 ore 09 | 30
Alle ore 09:30 del 26 marzo 2026, il traffico sulla rete stradale del Lazio si presenta generalmente fluido. Non si registrano congestioni o blocchi significativi, e il flusso veicolare si mantiene regolare su tutte le direttrici principali. Per aggiornamenti più dettagliati, si consiglia di consultare le fonti ufficiali o i servizi di informazione sul traffico in tempo reale.
Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso il traffico a Roma sulla carreggiata interna del raccordo con le tra case Salaria ed ancora seguire tra Casilina e da Appia un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20260326filed8868dbf-16bc-49b5-8689-6b6192102abcPmCADtRuPor2gPHuT61.flac. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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