Traffico in via dell' Artiglio | Parcheggi selvaggi c' è un rischio per la sicurezza pubblica

Un lettore ha segnalato problemi legati al traffico e ai parcheggi in via dell'Artiglio, evidenziando che la presenza di auto posteggiate in modo irregolare crea disagi e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. La segnalazione sottolinea come la situazione si sia protratta nel tempo, con conseguenze dirette sulla circolazione e sulla tutela dei cittadini che frequentano la zona.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Vi scrivo per segnalare una situazione che da tempo sta creando gravi disagi e rischi concreti per i cittadini di Savarna. Come visibile dalla foto allegata, la via risulta spesso completamente congestionata da auto parcheggiate su entrambi i lati, con conseguente restringimento della carreggiata e difficoltà di transito. La situazione peggiora in occasione degli eventi presso il vicino centro sportivo. In particolare, quando il traffico diventa incontrollato, i parcheggi vengono effettuati in modo disordinato, il passaggio risulta difficoltoso anche per i residenti e si creano potenziali ostacoli per i mezzi di emergenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Traffico in via dell'Artiglio: "Parcheggi selvaggi, c'è un rischio per la sicurezza pubblica" Articoli correlati Potenza Picena: "Parcheggi selvaggi e zero multe in piazza""Parcheggi selvaggi nella nuova piazza Matteotti, ma l’amministrazione comunale non fa niente per multare chi lascia l’auto in quel modo". Parcheggi selvaggi, a Pavia 17mila sanzioni in più in un annoPavia – Sanzioni in calo, ma sono le contravvenzioni per divieto di sosta ad essere sempre troppo numerose.