Potenza Picena | Parcheggi selvaggi e zero multe in piazza

A Potenza Picena, nella recente riqualificazione di piazza Matteotti, si registrano numerosi parcheggi selvaggi. Nonostante la presenza di auto lasciate in modo irregolare, l’amministrazione comunale non ha ancora adottato misure per sanzionare tali comportamenti. La situazione solleva interrogativi sulla gestione del decoro urbano e sulla necessità di interventi mirati per garantire ordine e rispetto delle norme di parcheggio nella zona.

"Parcheggi selvaggi nella nuova piazza Matteotti, ma l'amministrazione comunale non fa niente per multare chi lascia l'auto in quel modo". Sono le polemiche che lancia Simona Galiè, consigliera comunale esponente del gruppo di minoranza Idea Futura, in merito alla riapertura di piazza Matteotti a Potenza Picena. Dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione e recupero nell'area, sostiene l'opposizione, ci sarebbero diversi automobilisti che avrebbero preso l'abitudine di parcheggiare la propria auto in modo indisciplinato nella piazza, per evitare così di pagare il ticket necessario per gli stalli blu.

