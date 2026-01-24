Parcheggi selvaggi a Pavia 17mila sanzioni in più in un anno

A Pavia, nel corso dell'ultimo anno, sono state elevate oltre 17.000 sanzioni per divieto di sosta, segnalando una persistente problematica di parcheggi selvaggi. Sebbene il numero complessivo di sanzioni sia in diminuzione, le infrazioni legate alla sosta irregolare continuano a rappresentare una quota significativa, evidenziando la necessità di un'attenzione costante alla gestione del traffico e alla mobilità urbana.

Pavia – Sanzioni in calo, ma sono le contravvenzioni per divieto di sosta ad essere sempre troppo numerose. Il dato emerge dal bilancio dell'attività 2025 della polizia locale presentato ieri. Le multe elevate sono passate dalle 113.332 del 2024 alle 96.075 (numero ancora parziale in attesa di quello definitivo a marzo), eppure sono state 38.221, più di quanto sanzionato due anni fa (35.734), le sanzioni elevate a chi abbandonava l'auto in modo non regolare. "È segno di una indisciplina da parte dei pavesi – spiega l'assessore alla polizia locale Rodolfo Faldini – sulla quale l'Amministrazione lavori non solo in termini repressivi, ma anche preventivi.

Rifiuti, è allarme inciviltà: “Abbandoni selvaggi. Più controlli e sanzioni”L'inciviltà e l'abbandono dei rifiuti continuano a rappresentare un grave problema a Massa, con numerose segnalazioni da parte di cittadini e associazioni.

Potenza Picena: "Parcheggi selvaggi e zero multe in piazza"A Potenza Picena, nella recente riqualificazione di piazza Matteotti, si registrano numerosi parcheggi selvaggi.

