Lunedì dell’Angelo si svolge alla scogliera dell’Acqua di Cristo a Manfredonia, come da tradizione. Una foto del 1956 ritrae un forte caldo di aprile durante il “Lunedì dell’Angelo” di allora, chiamato anche “Pasquetta”. La fotografia testimonia come, in passato, si guardasse al presente per distogliere l’attenzione dai ricordi del passato.

Manfredonia – ECCO cosa mostra la foto di un forte caldo di aprile, del ” Lunedì dell’Angelo” del’56, u – ” Lunedì de Pasquetta”; quando si guardava il presente per allontanare i ricordi passati. Certo che era tutta un’altra storia la loro, lontana dalla nostra, che crolla ogni anno tra l’abisso dell’incertezza. Eccoli qua i ragazzi di ieri,sugli scogli dell’Acqua di Cristo di un lunedì speciale. Cantavano, suonavano e si sentivano tutti veri manfredoniani, la loro fisarmonica echeggiava, nell’aria marina un’atmosfera viva, il clima un sapore più profumato dell’aria estiva. Il sipario di quegli anni sembra essere calato. Non è giusto ricordare il passato direbbe qualcuno, e invece no! Loro hanno costruito e dato dignità alla nostra città, che non ritornerà più indietro anche, se nel cielo esplodesse un tocco di magia o un mondo di parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lunedì dell’Angelo alla scogliera dell’Acqua di Cristo (non perdiamo la tradizione)

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