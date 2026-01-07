Yoga a Villa Selvatico di Battaglia Terme

Il 25 gennaio, presso Villa Selvatico a Battaglia Terme, si terrà una lezione di yoga nella caratteristica limonaia, ora rinnovata in una sala luminosa e accogliente. Un’occasione per dedicare del tempo al benessere in un ambiente storico e tranquillo, ideale per praticare con calma e attenzione. La sessione è rivolta a tutti coloro che desiderano riscoprire l’equilibrio tra corpo e mente in un contesto suggestivo.

La lezione domenicale del 25 gennaio si svolge nell’antica limonaia della villa, oggi trasformata in una sala luminosa e suggestiva.DettagliLe grandi aperture affacciate sul giardino offrono una vista panoramica straordinaria: le statue del XVI secolo emergono tra il verde e sembrano quasi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Yoga a Villa Selvatico di Battaglia Terme Leggi anche: Concerto di Natale a Villa Selvatico con Alessandro Cesaro Leggi anche: Concerto per trio e grandi emozioni, i fratelli Schiavolin a Villa Selvatico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. A Battaglia Terme c'è Villa Selvatico, un gioiello riscoperto - Chiusa per anni, acquistata da un gruppo privato, ora è restaurata e aperta al pubblico. rainews.it NUOVE APERTURE - Comincia oggi, in via Azimonti a Villa d’Agri, l'avventura di "Kayut Yoga Val d’Agri" di Leticia Davila. Uno spazio importante per la cura del corpo e per il nostro benessere. Auguri di buon Cammino a tutto lo staff da parte della nostra re - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.