Il mercato immobiliare Su le vendite di case nuove Purché lontane dal centro

Il mercato immobiliare di Varese cresce ancora, con un aumento delle vendite di case nuove. La maggior parte delle compravendite riguarda immobili lontani dal centro cittadino, dove i prezzi sono più bassi. La domanda rimane forte, anche se molti preferiscono zone più periferiche. La convenienza rispetto a Milano e alla Svizzera spinge molte famiglie a cercare casa in questa zona.

Il mercato immobiliare varesino accelera: il territorio mantiene un’alta attrattività residenziale grazie ai costi competitivi rispetto a Milano e alla Svizzera. È quanto emerge dalla nuova edizione della Rilevazione dei prezzi degli immobili, il volume pubblicato annualmente dalla Camera di commercio di Varese in collaborazione con una rete di oltre duecento operatori ed esperti del settore che fanno capo alle associazioni Fimaa, Fiaip e Anama. Il punto dettagliato sui valori medi delle abitazioni in tutti i 136 Comuni della provincia. L’analisi, concentrata sui dati raccolti nel 2025, rivela un mercato immobiliare dinamico, con un aumento generalizzato dei prezzi su tutto il territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le nuove costruzioni in centro, come Palazzo Leon d’Oro e le residenze di Puccini e Fabrizi 158, stanno facendo ripartire il mercato immobiliare cittadino.

