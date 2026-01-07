Murales dedicato ai pellegrinaggi L’artista Muñoz illustra l’opera
Oggi alle 18 presso la chiesa di Santa Elisabetta a Ponte al Rigo si terrà un incontro pubblico con l’artista Daniel Muñoz, nell’ambito del progetto ’Arte Pubblica’ promosso da Valdichiana 2025. Durante l’evento, Muñoz illustrerà il suo murales dedicato ai pellegrinaggi, un’opera che arricchisce il progetto culturale della zona. L’appuntamento è aperto alla comunità e offre un’occasione per approfondire il significato dell’opera e il
Si terrà oggi alle 18, nella chiesa di Santa Elisabetta a Ponte al Rigo, un incontro pubblico tra la popolazione e l’artista Daniel Muñoz, nell’ambito del progetto ’Arte Pubblica’, promosso da Valdichiana 2025-Capitale Toscana della Cultura. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e partecipazione diretta, cuore dell’iniziativa che punta a rafforzare l’identità culturale e creativa del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di un murales ispirato al tema del pellegrinaggio e della Via Francigena. Il borgo, ultimo centro toscano prima del Lazio, è da sempre luogo di passaggio per numerosi pellegrini diretti a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
