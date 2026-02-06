Rimini sotterranea | dalla Domus del Chirurgo agli scavi del Teatro Galli un tour guidato tra i segreti della città antica

La mattina di domenica 8 febbraio, i Musei di Rimini hanno organizzato un tour tra le aree archeologiche della città. I partecipanti hanno potuto scoprire i segreti nascosti sotto la superficie, dalla Domus del Chirurgo agli scavi del Teatro Galli. La visita ha attratto tanti curiosi, che hanno avuto l’opportunità di camminare tra i resti dell’antica Rimini, ascoltando le spiegazioni delle guide. Un modo per conoscere meglio la storia sotto i loro piedi.

La mattina di domenica 8 febbraio inizia con una suggestiva visita guidata curata dai Musei Rimini delle aree archeologiche della città. Il ritrovo è alla Domus del Chirurgo, situata in piazza Ferrari nel cuore del centro storico, da qui i visitatori si immergeranno nella storia della Rimini.

