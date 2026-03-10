Policlinico sotto la lente | perquisizione mattutina negli uffici di Iacolino le accuse di corruzione e mafia

Stamattina alle 7, le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione negli uffici di un dirigente del Policlinico. Le autorità hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici nell’ambito di un’indagine per corruzione e collegamenti con organizzazioni mafiose. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’ospedale e sui sospetti che circolano intorno a questa figura.

La Dia ha sequestrato faldoni e documenti negli uffici del neo direttore generale. L'inchiesta, che coinvolge anche Giovanni Aveni, ipotizza concorso esterno in associazione mafiosa. La Cgil Sicilia chiede la sospensione immediata dagli incarichi, denunciando lo sfascio della sanità regionale La Sicilia torna a tremare sotto lo spettro di scandali nella sanità pubblica. Stamattina, a partire dalle 7.30, gli agenti della Dia hanno passato al setaccio gli uffici del neo direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino. Per ore, faldoni e documenti sono stati sequestrati dalla sua stanza e dalla segreteria, in un'operazione che ha trasformato il reparto amministrativo in un cantiere di indagini, tra scatoloni aperti, carte rovistate e uffici messi a soqquadro.