Pratola corruzione e turbativa d’asta | l’ex sindaco rischia il processo

L’ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, rischia di finire sotto processo. Il pubblico ministero di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio, insieme a un ex dipendente, un funzionario della Procura di Avellino e tre imprenditori. Sono accusati di aver avuto accesso illegittimo ai sistemi informatici della Procura, di corruzione e di aver tentato di influenzare un’asta pubblica. La vicenda si svolge tra l’ombra di responsabilità e possibili reati, ora in mano al giudice.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il pubblico ministero del Tribunale di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Pratola Serra, Antonio Aufiero, insieme a un ex dipendente e a un altro funzionario della Procura di Avellino, nonché a tre imprenditori, con l’accusa di accesso illegittimo ai sistemi informatici della Procura, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e turbativa d’asta. Secondo l’accusa, in diverse occasioni e per motivi non legati alle loro funzioni giudiziarie, i due addetti all’archivio del filtro gip del Tribunale di Avellino avrebbero utilizzato il sistema informatico su richiesta dell’ex primo cittadino per consultare pratiche e verificare il numero di indagati nei procedimenti che lo riguardavano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pratola, corruzione e turbativa d’asta: l’ex sindaco rischia il processo Approfondimenti su Pratola Serra Gaetano Galvagno presidente Ars di FdI rischia il processo per accuse di corruzione, peculato, truffa e falso Pratola Serra, appalti e favori: chiesto il processo per quattro persone Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Pratola Serra Pratola Serra, accesso abusivo al sistema informatico: chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco AufieroAccesso abusivo del sistema informatico della Procura, corruzione per atto contrario ai propri doveri d’ufficio e turbativa d’asta: chiesto il rinvio a giudizio dal pubblico ministero del tribunale di ... corriereirpinia.it Pratola, accesso abusivo: chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sindaco AufieroIn serata potrebbe arrivare la decisione del gip del tribunale di Napoli ... msn.com Un seme di bontà è stato piantato oggi, 30 gennaio 2026, a Pratola Peligna. La comunità si è stretta in un abbraccio autentico in occasione della III edizione del Premio Bontà “Pietro Leombruni”. Non è stato solo un evento, ma un gesto collettivo di memoria, e facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.