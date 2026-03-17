L’Italia di baseball, guidata da Francisco Cervelli, ha raggiunto per la prima volta in storia le semifinali del World Baseball Classic 2026, eliminando diverse squadre favorite lungo il percorso. Nonostante la sconfitta contro il Venezuela in semifinale, i giocatori italiani sono stati definiti dal loro allenatore come i veri protagonisti del torneo, con Cervelli che ha elogiato i giovani e il loro talento.

Il sogno dell’Italia di vincere da underdog il World Baseball Classic 2026 si è infranto in semifinale contro il Venezuela, ma l’impresa degli azzurri, guidati da Francisco Cervelli, giunti per la prima volta nella storia al penultimo atto, resta e servirà da slancio per il futuro. Il manager dell’Italia ha parlato al sito federale dopo il match perso contro i sudamericani: “ I miei ragazzi per me sono i campioni del torneo. Nessuno si aspettava che riuscissero a fare ciò che hanno fatto: hanno rivoluzionato il nostro sport in Italia. Quello che abbiamo ottenuto in questo periodo è stato spettacolare, e non finisce qui: andremo avanti “. Cervelli riconosce i meriti degli avversari, ma anche quanto di buono fatto dagli azzurri: “ Il Venezuela ha fatto tutto benissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cervelli gonfia il petto: “Non siamo più la Cenerentola, per me questi ragazzi sono i campioni del torneo”

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