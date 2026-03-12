La tangenziale è attualmente danneggiata, con numerose buche e una voragine visibile. Le autorità hanno annunciato che entro la primavera arriveranno squadre di tecnici per interventi di riparazione, già realizzati una volta nell’ultimo anno. La strada è diventata difficile da percorrere, e la situazione richiede interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Tangenziale-groviera, "un problema concreto", in campo Città Metropolitana: un nuovo intervento-tampone, il secondo in un anno, è in vista entro la primavera. Ma l’impegno è quello a un progetto e a un’opera di ripristino radicale, non appena saranno reperite le risorse. Così dagli uffici milanesi, dopo la pioggia di segnalazioni rispetto alle condizioni indecenti dell’ asfalto della circonvallazione, "crivellata" di buche lungo quasi l’intero tratto. Non una novità: i problemi si erano manifestati già nei primi anni dopo l’inaugurazione. Nelle settimane passate, segnalazioni su segnalazioni, con polemica. L’invito a “scegliere la tangenziale” era scattato all’indomani dell’entrata in esercizio della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale a pezzi e piena di buche. In arrivo le squadre di tecnici. Ed è spuntata anche una voragine

