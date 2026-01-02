Vienna! Vienna torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi

Il Concerto di Capodanno al Teatro Morlacchi di Perugia è un appuntamento tradizionale che inaugura il nuovo anno con musica classica di qualità. Un evento consolidato nella città, apprezzato da numerosi spettatori per la sua atmosfera raffinata e il repertorio selezionato, diventato un momento di riferimento per le festività e l’inizio di un nuovo ciclo.

E’ ormai un grande classico delle feste in città, un appuntamento molto amato, entrato nel costume come evento culturale di spicco all’inizio di ogni nuovo anno. Torna domani alle 21 al Teatro Morlacchi il tradizionale concerto di Capodanno “Vienna.! Vienna.!”, organizzato da Agimus e Università per Stranieri, con il patrocinio di Regione e Comune. Ad esibirsi sul palco l’Orchestra sinfonica della Campania diretta come sempre dal maestro Salvatore Silivestro, ideatore dell’evento. Come nelle precedenti edizioni, i protagonisti saranno infatti i giovani musicisti che l’Agimus, per suo statuto, ha sempre voluto valorizzare e sostenere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi Leggi anche: Feste, torna il grande concerto di Capodanno al Morlacchi: una super orchestra e il Coro Lirico Umbria Leggi anche: Arona come Vienna: al Teatro San Carlo il concerto di Capodanno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. “Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi; Concerto di Capodanno 2026. Quasi come Essere a Vienna...; Concerto di Capodanno a Vienna 2026: l'orario e su che canale seguirlo in tv; Feste, torna il grande concerto di Capodanno al Morlacchi: una super orchestra e il Coro Lirico Umbria. “Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi - E’ ormai un grande classico delle feste in città, un appuntamento molto amato, entrato nel costume come evento culturale ... lanazione.it

Concerto Capodanno Vienna 2026/ Diretta video streaming Rai 2: Yannick Nézet-Séguin dirige l’orchestra - Concerto Capodanno Vienna 2026 va in onda oggi 1 gennaio su Rai 2: diretta streaming e tutte le informazioni sull'evento ... ilsussidiario.net

Concerto di Capodanno di Vienna, dove e a che ora vederlo: il programma completo - Per la prima volta nella storia dell'evento viennese, in programma due composizioni di donne, tra cui un valzer di Florence Price ... ilfattoquotidiano.it

?André Rieu – Natale e Capodanno dal vivo a Melbourne 2026 ? Un magico concerto di valzer e violi...

Quanto costa il biglietto per partecipare al Concerto di Capodanno di Vienna 2026 - facebook.com facebook

For the first time ever a maestro comes down from the podium into the audience to conduct the Vienna New Year's Concert during Strauss's Radetzky-Marsch. Yannick Nézet-Séguin you legend #HappyNewYear #ViennaPhilharmonicOrchestra x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.