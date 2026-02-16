Stefano Nazzi torna al Rossetti con con una nuova storia di true crime

Stefano Nazzi torna al Rossetti il 2 marzo per presentare una nuova inchiesta di true crime. La sua presenza attira appassionati di crimini reali, desiderosi di scoprire dettagli mai raccontati prima. Questa volta, l'autore porta un caso ancora sconosciuto, che ha catturato l'attenzione di molti negli ultimi mesi.

Stefano Nazzi riporta il true crime italiano al Rossetti con una storia inedita, l’appuntamento è per il 2 marzo. Parte infatti giovedì 19 febbraio il tour “Indagini live 2026”, con 27 appuntamenti nei principali teatri italiani che hanno già fatto registrare 7 sold out. Dopo il successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze), che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, Indagini Live torna con una nuova storia che, come ha raccontato lo stesso Nazzi rispondendo a moltissime domande sui social, “è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast.🔗 Leggi su Triesteprima.it

