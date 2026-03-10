L’ora legale torna nel 2026, con l’orario che si sposta avanti di un’ora per adattarsi all’arrivo della primavera. La modifica avviene nelle prime settimane stagionali, quando le lancette devono essere spostate in avanti. Questo cambiamento interessa tutti gli orologi e dispositivi che seguono l’orario ufficiale, richiedendo di regolare manualmente o automaticamente gli orologi.

Anche quest’anno l’arrivo della primavera porta con sé il consueto appuntamento con il passaggio all’ora legale. Per quanto riguarda il 2026, la transizione dall’ora solare avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marz o. Questo spostamento ciclico ha l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo della luce naturale durante la bella stagione, riducendo i consumi elettrici. Quando e come spostare le lancette. Il momento ufficiale per regolare i nostri orologi è fissato per domenica 29 marzo alle ore 2:00, quando le lancette dovranno essere spostate in avanti di un’ora, portando l’orario direttamente alle ore 3:00. La modalità di aggiornamento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Torna l'ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette

