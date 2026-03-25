Tra la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026, si verifica il passaggio all’ora legale. In quella occasione, gli orologi devono essere spostati avanti di un'ora, dalle 2 alle 3. La modifica riguarda tutti gli orologi e dispositivi che seguono l’orario ufficiale. Questo cambiamento avviene in Italia e in molti altri Paesi europei ogni anno in questa data.

Al cambio di orario mancano pochi giorni. Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Tutto quello che c'è da sapere Sta per tornare l'ora legale. Al cambio di orario mancano pochi giorni. Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026, infatti, le lancette di tutti gli orologi andranno spostate in avanti, dalle 2 alle 3. Ormai la tecnologia fa tutto da sé (i dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno automaticamente), per cui solo coloro che utilizzano orologi da polso o hanno orologi alle pareti dovranno ricordarsi di "aggiornare" i loro dispositivi al nuovo orario. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Ora legale 2026, scatta il cambio: quando spostare le lancette

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