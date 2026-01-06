Auto fuori strada o bloccate dalla neve | decine di interventi dei vigili del fuoco nell’Aretino

Nelle ultime ore, i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in numerosi casi di auto fuori strada o bloccate dalla neve. L’emergenza ha richiesto l’intervento tempestivo per garantire sicurezza e soccorso agli automobilisti coinvolti. Questa situazione evidenzia l’impatto delle condizioni meteorologiche sulla viabilità locale, richiedendo attenzione e precauzione durante la circolazione.

AREZZO – Decine di interventi dei vigili del fuoco di Arezzo per l’emergenza neve per il recupero di auto finite fuori strada. Nel pomeriggio sono stati circa 25 gli interventi effettuati anche per la presenza di alberi pericolanti. Le criticità maggiori sono in Casentino, nella strada regionale 70 della Consuma e 71 Casentinese, in Valtiberina, zona Caprese Michelangelo e Sansepolcro, dove in particolare circa 20 auto sono rimaste bloccate in alcuni ristoranti della strada della Montagna. I vigili del fuoco di Sansepolcro, insieme agli spazzaneve del comune di Sansepolcro, hanno liberato la strada dalla neve e da alcune auto intraversate, permettendo alle circa 50 persone bloccate di ritornare a casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

