Neve e problemi strade chiuse e automobilisti bloccati | gli interventi dei vigili del fuoco

Durante l'Epifania, diverse zone della provincia di Perugia hanno affrontato problemi legati alla neve, con strade chiuse e automobilisti bloccati. I vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza. La situazione rimane sotto controllo mentre le operazioni di sgombero e assistenza continuano nelle aree più colpite.

Neve e problemi in diverse zone della provincia di Perugia nel giorno dell'Epifania. Vigili del fuoco in azione su più fronti. Intorno alla metà del pomeriggio del 6 gennaio 2026, fanno sapere i caschi rossi, al momento sono 36 gli interventi già effettuati, con 8 squadre operative sul territorio.

Neve in Toscana, situazione sulle strade: code sull’A1 tra Impruneta e bivio A11 Firenze-Pisa, problemi sull’autopalio - Le nevicate di oggi, 6 gennaio 2026, hanno causato disagi alla viabilità. firenzepost.it

Neve in Umbria, tutti i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole il 7 gennaio: in aggiornamento - La neve continua a cadere su gran parte dell'Umbria e arrivano le prime chiusure delle scuole in alcuni comuni del cuore verde. corrieredellumbria.it

C La neve sta causando problemi al traffico un po’ ovunque: il casello autostradale di Firenze Nord è chiuso in entrambe le direzioni per evitare, spiegano dalla prefettura congestioni autostradali dal momento che ci sono forti rallentamenti in entrambe le direz - facebook.com facebook

