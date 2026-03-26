Torna la Mostra degli Animali al Peraga Garden Center di Mercenasco | Gratuito

La Mostra degli Animali torna al Peraga Garden Center di Mercenasco per un secondo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. L’evento si svolge negli spazi del centro commerciale, situato in provincia di Torino. La manifestazione si svolge in modo gratuito e segue il primo appuntamento, che si è concluso con un buon riscontro di pubblico.

Dopo il successo della prima edizione, la Mostra degli Animali torna per un secondo weekend sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 presso il Peraga Garden Center di Mercenasco, in provincia di Torino. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 19, offrendo a famiglie e appassionati l’opportunità di conoscere da vicino numerose razze canine e feline grazie alla presenza di allevatori esperti. L’iniziativa si conferma come un’occasione di svago e di educazione, permettendo al pubblico di approfondire la conoscenza degli animali domestici e ricevere consigli qualificati su adozione e benessere. La mostra si terrà anche in caso di maltempo, con eventuali modifiche comunicate sul momento, mentre per motivi di sicurezza i cani non potranno accedere all’area interna della struttura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torna la Mostra degli Animali al Peraga Garden Center di Mercenasco | Gratuito Articoli correlati Torna oggi la benedizione degli animali, grande festa al Bagnoro per Sant’AntonioArezzo, 18 gennaio 2026 – Oggi si rinnova l’appuntamento con la cerimonia della benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio... Torna la benedizione degli animali a Castiglion FiorentinoArezzo, 13 gennaio 2026 – Torna la benedizione degli animali a Castiglion Fiorentino.