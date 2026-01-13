Torna la benedizione degli animali a Castiglion Fiorentino

A Castiglion Fiorentino torna l’appuntamento con la benedizione degli animali, previsto per domenica 18 gennaio alle ore 11. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, offrendo l’opportunità di celebrare il rapporto tra persone e animali domestici. Un momento di riflessione e di condivisione, aperto a tutti i cittadini e amanti degli animali della comunità.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Torna la benedizione degli animali a Castiglion Fiorentino. Domenica 18 gennaio ore 11.30 appuntamento alla Chiesa della Pieve di Chio. Nel giorno della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, viene organizzata per domenica prossima 18 gennaio alle ore 11.30 presso la chiesa della Pieve di Chio, la tradizionale benedizione degli animali. Dopo l'appuntamento religioso, ore 11.00 Santa Messa Solenne con la benedizione del pane e dei semi per gli animali, è previsto l'incontro al Parco del Cilone da dove proprietari e i loro amici a 4 zampe si dirigeranno verso la chiesa per la benedizione.

Torna la "Benedizione degli animali" - Sta per tornare un evento molto amato dai pietrasantini e prossimo, tra non molto, a tagliare il mezzo secolo di vita. msn.com

A Monopoli torna la festa più amata dagli amici degli animali! Sabato 17 gennaio, la Parrocchia di S. Antonio invita tutta la cittadinanza sul sagrato della chiesa per la tradizionale Benedizione degli Animali in occasione della festa di San’Antonio Abate. - facebook.com facebook

