Torna oggi la benedizione degli animali grande festa al Bagnoro per Sant’Antonio

Oggi si svolge a Bagnoro la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento rappresenta un momento di rituale e di comunità, celebrato ogni anno con semplicità e rispetto. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, coinvolgendo residenti e amanti degli animali in un momento di condivisione e cura.

Arezzo, 18 gennaio 2026 – Oggi si rinnova l’appuntamento con la cerimonia della benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Come ogni anno, la parrocchia di Sant’Eugenia al Bagnoro, insieme alla Proloco ha pensato ad organizzare l’appuntamento che ogni volta richiama una grandissima partecipazione. Stamani alle 11 è in programma la santa messa alla Pieve di Sant’Eugenia. Al termine della celebrazione religiosa, intorno alle 11.45, presso l’area del campo sportivo dietro la chiesa del Bagnoro, si svolgerà la tradizionale benedizione degli animali insieme a Don Stefano parroco della Pieve di Sant’Eugenia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna oggi la benedizione degli animali, grande festa al Bagnoro per Sant’Antonio Leggi anche: Sesto Fiorentino, Festa di Sant’Antonio: domenica 18 torna la benedizione degli animali a Cercina Leggi anche: Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie, in programma anche la benedizione degli animali Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Torna la benedizione degli animali; Benedizione degli animali in piazza. Torna la tradizione di Sant’Antonio; Sant’Antonio Abate: torna la benedizione degli animali. Ecco tutti gli appuntamenti; A Pianella torna la tradizionale festa e benedizione degli animali di Codiretti. Torna oggi la benedizione degli animali, grande festa al Bagnoro per Sant’Antonio - Arezzo, 18 gennaio 2026 – Oggi si rinnova l’appuntamento con la cerimonia della benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. lanazione.it

Marino celebra Sant’Antonio Abate: torna la tradizionale Benedizione degli Animali - La città di Marino si prepara a celebrare la Festa di Sant’Antonio Abate, Santo protettore degli animali, con il ritorno di uno degli appuntamenti più ... castellinotizie.it

Festa di Sant’Antonio a Cercina. Corteo e benedizione animali - Torna, a Cercina, la sentitissima Festa di Sant’Antonio con la benedizione degli animali promossa dal Comitato del Trentesimo ... msn.com

La squadra di Conte (oggi squalificato) torna alla vittoria dopo tre pareggi di fila, battendo 1-0 il Sassuolo. Dopo sette minuti si sblocca il punteggio: Lobotka torna al gol dopo oltre tre anni e porta avanti i suoi. Gli ospiti provano a rispondere e si rendono perico - facebook.com facebook

@FabrizioRomano tramite un video pubblicato su 'YouTube': "La #Juventus non arriverà a 40/45M€ per #Mateta, ma oggi il discorso è assolutamente in piedi. Lato giocatore sono cifre importanti, ma a livello d'incastri tornano con quello che la Juve può offrir x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.