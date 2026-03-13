Spettacoli e musical nei teatri Fiere e la ’caccia alle uova’

In questa settimana, nelle province lombarde, sono in programma diversi eventi tra cui spettacoli teatrali, musical e fiere. Tra le iniziative più attese ci sono le attività dedicate alla “caccia alle uova” e altre manifestazioni in attesa dell’arrivo della primavera. La rubrica settimanale elenca i principali appuntamenti che coinvolgono il pubblico di tutte le età nei vari centri della regione.

In attesa della primavera sono diverse le iniziative in programma. E anche questa settimana torna la rubrica dedicata agli appuntamenti nelle varie province lombarde. Ecco dunque una selezione di eventi che, in questo articolo, riguardano i territori provinciali di Pavia, Milano, Lecco, Varese. Nel fine settimana palazzo Esposizioni a Pavia ospiterà la 29ª edizione di ’Home’, la fiera di riferimento per il mondo della casa, dell’arredamento e dell’abitare contemporaneo. Domani a San Martino Siccomario (Pv) riaprirà i battenti il ’Villaggio delle Uova PuravidaFarm’ che nei 35mila metri quadrati di parco ospiterà la ’caccia alle uova’, i laboratori tematici per piccoli e grandi creativi, le aree gonfiabili e marshmallows, un labirinto dove perdersi in sicurezza, gli animali da cortile, trattorini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

