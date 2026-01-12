Longiano al teatro Petrella un 2026 di musica letteratura e arti visive | al via il calendario di spettacoli

A Longiano, al teatro Petrella, il 2026 si apre con un programma di eventi dedicati alla musica, alla letteratura e alle arti visive. La rassegna Nessun Dorma propone un calendario di spettacoli e iniziative culturali distribuite nel corso dell'anno, offrendo al pubblico un'occasione di approfondimento e scoperta nel rispetto delle pratiche artistiche e culturali.

Al teatro Petrella di Longiano il 2026 si apre con il ricco calendario di appuntamenti promossi all'interno della rassegna Nessun Dorma. Tra gli artisti che faranno tappa al teatro longianese ci saranno Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, Ascanio Celestini, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Biblitoec'umana: alla Bonincontro è tempo di letteratura, performance e arti visive Leggi anche: Musica, teatro e poesia: al via la stagione 2026 tra omaggi e spettacoli per tutti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Al teatro Petrella di Longiano tante novità per il nuovo anno; Nuovo anno ricco di novità al Teatro Petrella di Longiano; Quando il pediatra mette in ricetta di andare a teatro; Al Teatro Carcano Ascanio Celestini in Poveri Cristi. Al Teatro Petrella di Longiano Metropolis di Fritz Lang - mania, la consuetudine cioè di sonorizzare dal vivo i capolavori del cinema muto del secolo scorso che tanto successo sta ottenendo negli ultimi anni: ... ansa.it Nuovo anno ricco di novità al Teatro Petrella di Longiano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.