Una perturbazione proveniente dalla Groenlandia sta interessando l’Italia, portando freddo, vento, pioggia e neve fino a martedì. Le condizioni climatiche sono particolarmente intense, con nevicate anche in pianura e fenomeni significativi in Toscana, Campania e Friuli Venezia Giulia. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare le precauzioni necessarie per le eventuali criticità.

Una prima perturbazione investirà il nostro Paese, appunto, nel corso della domenica, portando piogge battenti al Nord Est, con nevicate abbondanti sulle Dolomiti oltre i 600700 metri di quota, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori. Da segnalare anche il deciso rinforzo dei venti da OvestSud Ovest su buona parte del Centro Sud. Dopo una breve tregua attesa per lunedì 26, salvo per locali piogge al Centro Sud, nei giorni a seguire il protagonista sarà ancora una volta il flusso perturbato atlantico. “Aspettiamoci piogge e rovesci frequenti, a tratti insistenti, soprattutto sulle regioni del Centro Nord e sui settori tirrenici”, afferma Gussoni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Meteo: freddo dalla Groenlandia. Vento, pioggia e neve fino a martedì sull'Italia. Investita anche la Toscana

Meteo instabile fino a fine mese: pioggia, vento e neve sull’ItaliaIl meteo in Italia si mantiene instabile fino alla fine del mese, con frequenti perturbazioni che portano pioggia, vento e neve su varie regioni.

Meteo, Natale 2025: pioggia e vento in Toscana, poi arrivano freddo e neveLe condizioni meteo previste per il periodo natalizio 2025 in Toscana indicano un inizio caratterizzato da pioggia e vento, seguiti da un calo delle temperature che porterà neve e freddo su Alpi e Appennini.

