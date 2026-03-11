La Bohème di Giacomo Puccini al Città Sant’Angelo music festival

Al Città Sant’Angelo music festival si tiene il quinto spettacolo della stagione 20252026, intitolato “La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità”. L’evento è curato dal maestro Alessandro Mazzocchetti e presenta un’interpretazione dell’opera lirica di Puccini. La rappresentazione si svolge in un teatro locale e coinvolge un cast di artisti e musicisti.

Quinto appuntamento della stagione 20252026 del Città Sant'Angelo music festival con titolo "La Bohème di Giacomo Puccini: estetica della fragilità" a cura del maestro Alessandro Mazzocchetti. L'evento si terrà il 15 marzo, alle ore 18, nella Tenuta Coppa Zuccari.A seguire degustazione di vini.