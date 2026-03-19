L’Ardita e ArezzoGravel sono tornate a riunire appassionati di ciclismo vintage nella città di Arezzo, con un evento che ha richiamato numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione, svoltasi il 19 marzo 2026, ha visto coinvolti ciclisti provenienti da diverse regioni e ha proposto percorsi che valorizzano le tradizioni del ciclismo storico e gravel. La giornata ha offerto un momento di incontro tra gli amanti di questa disciplina.

Arezzo, 19 marzo 2026 – “L ’Ardita si conferma anche nel 2026 come il grande appuntamento per cicliste e ciclisti, festeggiando il 29 marzo la sua decima edizione e affiancandosi all’ormai collaudata ArezzoGravel, la cicloturistica per gravel, mtb ed ebike che ha già portato ad Arezzo 500 appassionati da tutta Italia. Il nostro obiettivo dichiarato è di festeggiare il prestigioso compleanno con numeri record e qualcosa di speciale”. Esordisce così Massimiliano Refi, presidente dell’Asd Gli arditi del ciclismo, organizzatrice di un evento che “cercherà di superare il record d’iscritti dell’edizione 2019, sempre all’insegna della tradizione e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Ardita e ArezzoGravel: il grande ciclismo vintage torna ad Arezzo

Articoli correlati

L’Ardita festeggia 10 anni: ad Arezzo torna il grande ciclismo vintageArezzo si prepara ad accogliere, dal 27 al 29 marzo, la decima edizione de L’Ardita, affiancata dalla ormai consolidata ArezzoGravel, evento...

Coppa Carnevale di ciclismo ad Acireale, un grande successoVittorie di Landolina (Over 45) con un arrivo da copertina insieme con Nino Figura.

Tutti gli aggiornamenti su L'Ardita e ArezzoGravel il grande...

L’Ardita e ArezzoGravel per un marzo all’insegna del ciclismoLa tradizionale ciclo-storica dell’alpe di Poti giunta alla seconda edizione e che lo scorso anno ha portato ad Arezzo 300 appassionati da tutta Italia Arezzo, 14 marzo 2024 – Con il patrocinio e il ... lanazione.it

L’Ardita e ArezzoGravel: ritorna il grande ciclismo ad ArezzoL'Ardita conferma le date e, nel 2025, giunta alla IX edizione, affiancherà, all'ormai tradizionale ciclostorica dell’Alpe di Poti, la terza edizione di Arezzogravel, la cicloturistica per gravel, mtb ... lanazione.it