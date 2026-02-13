Richiamate mazzancolle surgelate per rischio chimico | l'avviso del Ministero della salute

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente di mazzancolle surgelate dopo aver riscontrato un rischio chimico. La causa è la possibile presenza di Enterotossine staffiloccociche, sostanze che possono causare intossicazioni alimentari. Il provvedimento interessa i prodotti già disponibili nei supermercati, spingendo i consumatori a controllare attentamente le etichette. Si consiglia di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Come spiega l'avviso di richiamo, il ritiro dal commercio dei crostacei sgusciati e surgelati è stato disposto a causa della possibile presenza di Enterotossine staffiloccociche.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

