Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico | l'avviso del Ministero

Il Ministero ha annunciato il richiamo del minestrone Selex a causa di un potenziale rischio chimico. Si invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita, dove sarà garantito il rimborso. La sicurezza dei clienti è prioritaria, e si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per evitare eventuali rischi.

Richiamo di minestrone Selex da supermercati per rischio alcaloidi del tropano oltre il limite, lotto ritirato - Un lotto di minestrone Selex è stato richiamato dai supermercati per la presunta presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti di legge: i rischi per la salute ... virgilio.it

Minestrone surgelato Selex, richiamato lotto per rischio contaminazione - Rischio alcaloidi del tropano nel Minestrone 14 Verdure Surgelate: richiamo ministeriale per un lotto a marchio Selex ... quifinanza.it

La scudo di Spesa Difesa questo mese ha difeso: Minestrone di Verdure Selex Surgelato 1 kg a solo 1,99€ Crocchette Amico Mio Selex Cane Adulto di Taglia Medio/Grande 4 kg pollo omanzo a soli 3,99€ Fino al 31 gennaio, la qualità e il risparmio sono p - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.