Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico | l'avviso del Ministero
Il Ministero ha annunciato il richiamo del minestrone Selex a causa di un potenziale rischio chimico. Si invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita, dove sarà garantito il rimborso. La sicurezza dei clienti è prioritaria, e si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per evitare eventuali rischi.
"Vi preghiamo di non consumare il minestrone oggetto del richiamo e di riportarlo al punto vendita. Il prodotto sarà rimborsato" comunicano da Selex.
