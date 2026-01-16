Minestrone Selex richiamato dai supermercati per rischio chimico | l'avviso del Ministero

Il Ministero ha annunciato il richiamo del minestrone Selex a causa di un potenziale rischio chimico. Si invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita, dove sarà garantito il rimborso. La sicurezza dei clienti è prioritaria, e si consiglia di seguire le indicazioni ufficiali per evitare eventuali rischi.

"Vi preghiamo di non consumare il minestrone oggetto del richiamo e di riportarlo al punto vendita. Il prodotto sarà rimborsato" comunicano da Selex. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

