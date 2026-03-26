Tonnellate di stupefacenti vendute online operazione Suburra nelle Marche | 12 misure cautelari

Dalle prime ore di oggi, le forze dell'ordine stanno eseguendo 12 misure cautelari nell’ambito dell’operazione Suburra, condotta nelle Marche. Otto persone sono state portate in carcere, mentre altre quattro sono state sottoposte a restrizioni domiciliari. L’indagine riguarda il traffico di sostanze stupefacenti vendute online, con sequestri di ingenti quantità di droga. Le autorità hanno inoltre effettuato perquisizioni in diverse abitazioni e uffici.

(Adnkronos) – La Polizia dalle prime ore di oggi sta eseguendo 12 misure cautelari (8 in carcere e 4 ai domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti di un'associazione criminale armata che ha introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online, come nei negozi e-commerce. L'operazione chiamata 'Suburra' ha permesso di scoprire. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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