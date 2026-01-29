Operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania | emesse 12 misure cautelari

La polizia ha messo in campo una grande operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri della Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli stanno eseguendo 12 misure cautelari. L'azione si inquadra in un’indagine che cerca di fermare chi gestisce in modo illegale i rifiuti nella regione.

È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole. Circa 70 i carabinieri del Reparto Speciale dell'Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell'esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti in Campania: emesse 12 misure cautelari Approfondimenti su Campania Operazione Traffico illecito di rifiuti nel Nisseno: 20 misure cautelari e azienda sequestrata La Guardia di Finanza di Caltanissetta, sotto la supervisione della DDA, ha eseguito un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti nel Nisseno, applicando 20 misure cautelari e sequestrando un’azienda del settore. Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno: scattano sequestro e denuncia Durante un controllo presso un terreno agricolo a San Tammaro, il Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno ha identificato un caso di smaltimento illecito di rifiuti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Campania Operazione Argomenti discussi: Poggiomarino: reflui immessi direttamente nelle fogne, sequestrato un autolavaggio; Smaltimento illecito di fanghi a Reggio Calabria, scatta l'operazione Panta Rei: sequestro da dieci milioni a società Idrorhegion; Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti; Intervento speciale degli operai forestali per abbattere un abete rosso. Poggiomarino: reflui immessi direttamente nelle fogne, sequestrato un autolavaggioUn autolavaggio è stato sequestrato a Poggiomarino nell'ambito di un'operazione contro lo smaltimento illecito dei rifiuti. msn.com Sco: operazione contro la criminalità diffusa e lo spaccio di drogaIn diverse province italiane i poliziotti delle Squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, hanno concluso una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze ... poliziadistato.it Napoli, smaltimento illecito di rifiuti tessili: nei guai 6 opifici - GUARDA IL SERVIZIO #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.