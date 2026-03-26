Dall'alba di oggi, giovedì 26 marzo 2026, le forze dell’ordine stanno eseguendo 12 arresti e 10 perquisizioni in un’operazione contro un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga online. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema che offriva benefici ai clienti più fedeli e punizioni ai traditori, con l’uso di strumenti armati.

Dei 12 fermati, per ora, 8 sono in carcere e 4 agli arresti domiciliari. Stando a quanto sarebbe emerso dall’attività investigativa, attraverso un canale di messaggistica istantanea “La sacra famiglia", cioè i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, acquistavano hashish eo cocaina all’ingrosso, con possibilità di scegliere tra i menù di stupefacente e ricevere la consegna a domicilio, con una parola d’ordine segreta, tramite corrieri express che guadagnavano fino a 5mila euro al mese e che, alla prima consegna, per testare l’affidabilità del cliente, andavano armati di pistola. L’organizzazione garantiva inoltre la possibilità di lasciare una recensione per attestare la qualità della droga e la puntualità del servizio di consegna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Tonnellate di droga vendute online, con benefit ai clienti fedeli e punizioni ai "traditori". La polizia esegue 12 arresti

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