Marca 2026 Tonitto 1939 presenta ufficialmente il nuovo progetto Iconic Italia Gelato Brands

Tonitto 1939, storica azienda italiana specializzata in gelato senza zuccheri aggiunti e prodotti innovativi come High Protein e Vegan, annuncia il lancio del progetto Iconic Italia Gelato Brands. Partecipando a Marca 2026 a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026, Tonitto si conferma come realtà di rilievo nel panorama del settore, presentando le proprie novità e rafforzando l’impegno verso prodotti di qualità e sostenibilità.

Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, per il gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati "speciali" come High Protein e Vegan, sarà una delle realtà protagoniste di Marca 2026 a Bologna, l'unico appuntamento nazionale interamente dedicato ai prodotti food e non food a Marca del Distributore, in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026. La storica azienda ligure con sede a Genova, che oggi esporta in oltre 40 Paesi nel mondo e prosegue il suo percorso di crescita nel mercato Private Label (rappresenta il 70% del fatturato complessivo dell'azienda), esporrà le sue principali novità all'interno del Padiglione 29 – Stand D36.

