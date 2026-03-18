Durante una partita di Champions League, il centrocampista della nazionale italiana ha subito un infortunio al 55° minuto, costringendolo a lasciare il campo. L’evento ha provocato grande preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto in vista degli spareggi per i playoff. La serata si è conclusa con l’uscita anticipata del giocatore, lasciando incertezza sulle sue condizioni future.

Serata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle, uscendo per infortunio al minuto numero 55, mettendo in ansia tutti i tifosi azzurri in vista degli spareggi per i playoff. Infortunio per Tonali, preoccupazione in vista della nazionale (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo l’infortunio di Mattia Zaccagni sono arrivate altre brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista delle convocazioni per gli spareggi dei playoff. Sandro Tonali è uscito per infortunio dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona e ora c’è ansia per capire quelli che saranno i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoff

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