In Bassa Romagna tre nuovi incontri con il progetto Ti ascolto

Continuano in Bassa Romagna gli incontri del progetto «Ti ascolto», per approfondire le tematiche dell'adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e operatori che lavorano con i ragazzi Gli obiettivi proposti sono atti a sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo di crescita adolescenziale, nonché l’intercettazione precoce dei segnali di disagio. Dopo il partecipato appuntamento del 31 gennaio all'auditorium di Fusignano con lo psicoterapeuta Alberto Pellai, gli incontri proseguono venerdì 20 febbraio alle 20.30 presso la sala Oriani di Bagnacavallo, in via Cadorna 10, con "Le persone oltre l'identità: parliamo di transgenerità in adolescenza e vita adulta"; l'incontro sarà condotto da Francesco Cicconetti, divulgatore per la comunità transgender e autore del libro Scheletro femmina (Mondadori, 2022).🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Ravenna, questa mattina, sono iniziati i tre nuovi incontri del progetto ‘Ti ascolto’, rivolti a genitori, insegnanti e operatori della Bassa Romagna.

Questa mattina parte “Le ruote dei genitori”, un servizio pensato per aiutare i genitori a condividere problemi e trovare risposte.

