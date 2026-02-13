Tre nuovi incontri con il progetto ’Ti ascolto’

A Ravenna, questa mattina, sono iniziati i tre nuovi incontri del progetto ‘Ti ascolto’, rivolti a genitori, insegnanti e operatori della Bassa Romagna. La priorità è quella di affrontare le sfide dell’adolescenza, con un’attenzione particolare alle difficoltà emerse durante l’ultimo anno scolastico. Questa edizione si distingue per la presenza di esperti provenienti da diverse regioni, che condividono strategie pratiche per gestire il rapporto con i giovani in modo più efficace.

Continuano in Bassa Romagna gli incontri del progetto ’ Ti ascolto ’, per approfondire le tematiche dell’ adolescenza dedicati a famiglie, insegnanti e operatori che lavorano con i ragazzi. Gli obiettivi sono sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo di crescita adolescenziale. Dopo il partecipato appuntamento del 31 gennaio all’auditorium di Fusignano con lo psicoterapeuta Alberto Pellai, gli incontri proseguono venerdì 20 febbraio alle 20.30 alla sala Oriani di Bagnacavallo, in via Cadorna 10, con ’Le persone oltre l’identità: parliamo di transgenerità in adolescenza e vita adulta’; l’incontro sarà condotto da Francesco Cicconetti, divulgatore per la comunità transgender e autore del libro Scheletro femmina (Mondadori, 2022). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

