Un giovane di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di gestire un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico di droga e nel controllo di attività illecite nelle province marchigiane. Le indagini hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e a vari accertamenti su transazioni sospette. L’indagato, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe coordinato le operazioni senza usare metodi tradizionali, evitando contatti diretti e comunicazioni visive.

Ancona, 26 marzo 2026 - Niente vicoli bui, passaggi di mano fugaci sotto i lampioni e il linguaggio in codice sussurrato a mezza voce. Il nuovo volto del narcotraffico nelle Marche viaggiava su piattaforme di messaggistica criptate, con tanto di shop online, recensioni sulla ‘qualità del servizio’ e stringenti procedure di autenticazione per i clienti, ricalcando in tutto e per tutto le dinamiche di un moderno e spietato franchising. L'operazione ‘Suburra’, coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Ancona e condotta dagli investigatori della polizia di Stato (Sisco, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata), ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale capace di inondare il territorio regionale con tonnellate di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "The God Father": così un 28enne gestiva il terrore e la droga nelle province marchigiane

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