gestiva bazar della droga un 40enne a processo

Un uomo di 40 anni è stato portato in giudizio dopo essere stato sorpreso con sostanze illegali nel centro della città. I carabinieri, grazie a un controllo di routine, hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga addosso al sospetto, confermando l’attività illecita e il rischio per la sicurezza pubblica.

Girava nel centro della città con addosso un vero e proprio bazar della droga, ma quell’individuo sospetto non era sfuggito all’occhio attento e sempre presente dei carabinieri. E così, a Porto Sant’Elpidio, i militari del Nucleo radiomobile di Fermo, in collaborazione con quelli della stazione di Porto San Giorgio, hanno compiuto un intervento decisivo che aveva portato all’arresto di un uomo di 40 anni del posto. A conclusione delle indagini l’uomo è stato rinviato a giudizio e finirà alla sbarra per rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si era svolta nel centro di Porto Sant’Elpidio, dove i carabinieri, impegnati in un’attività di controllo del territorio, avevano fermato il sospettato nei pressi della sua abitazione per una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel quartiere Quarticciolo è stato scoperto un seminterrato trasformato in un bazar della droga.

