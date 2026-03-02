The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua alla Mostra d' Oltremare

A Napoli, dal 6 marzo al 6 aprile 2026, si terrà la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua presso la Mostra d’Oltremare. L’evento, dedicato a famiglie e bambini, prevede un’esposizione di decorazioni colorate, attività di intrattenimento e spazi dedicati alla fantasia. La manifestazione si svolge negli ambienti della mostra, offrendo un’occasione di svago durante la primavera.

Un tripudio di colori, fantasia e allegria sta per sbocciare a Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l’evento primaverile pensato per famiglie e bambini che aprirà le porte dal 6 marzo al 6 aprile 2026 negli spazi della Mostra d’Oltremare.Per oltre un mese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bluvertigo in concerto alla Mostra d'Oltremare per il Noisy Naples FestDopo il sold out del concerto all’Alcatraz di Milano, che segna il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama...

“C’era una volta l’ISEF”, alla Mostra d’Oltremare il secondo radunoDopo il clamoroso successo della prima edizione di tre anni fa, torna l’iniziativa organizzata dall’Associazione ISEF di Napoli, "C'era una volta...

Contenuti e approfondimenti su The Easter Garden.

Argomenti discussi: Alla Mostra d'Oltremare dal 6 marzo con Il Giardino di Pasqua - Napoli Village - Quotidiano di.

Torna a Napoli The Easter Garden: la Mostra d’Oltremare si trasforma nel Giardino di PasquaUn’esplosione di colori, creatività e allegria è pronta a invadere Napoli con la seconda edizione di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l’evento ... cronachedellacampania.it

Arriva The Easter Garden 2025, la magia della Pasqua alla Mostra d'Oltremare: le date e i bigliettiGrande attesa alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’evento che promette di incantare grandi e piccini: The Easter Garden 2025 – 1a edizione. Dal 28 marzo al 27 aprile 2025, il Giardino di Pasqua ... ilmattino.it