All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La Air Jordan 3 "Easter" 2026 sarà una delle vostre sneaker preferite dell'anno, cosa che non dovrebbe sorprendere perché ogni volta che la linea Jumpman presenta le sue edizioni speciali per Pasqua fa sempre centro. Ancora una volta i toni pastello sono il segno distintivo della proposta, anche se in questa occasione assumono un ruolo più secondario rispetto a quanto visto negli anni scorsi. Inoltre, i tocchi di colore si snodano in dettagli intricati che ti lasceranno a bocca aperta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Air Jordan 3 "Easter" sono colorate e golose come un uovo di Pasqua

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