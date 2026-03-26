Nel 2001, l’inverno a Shibuya si caratterizzava per temperature rigide e il fashion dei piumini color menta tra le studentesse universitarie. I convenience store introducevano gli onigiri di salmone con wasabi già incorporato, offrendo una novità culinaria. In questo periodo, si sono verificati eventi legati al mondo del wrestling, tra cui la caduta degli dei e l’influenza dell’Inokiism, che hanno segnato quella stagione.

L’inverno era rigido nel 2001, i piumini color menta erano di moda quel semestre tra le ragazze universitarie di Shibuya, e i convenience store vendevano onigiri di salmone con il wasabi già incorporato — una novità. Il Giappone viveva ancora in quella strana sospensione tra il boom perduto degli anni Novanta e un futuro che nessuno riusciva a nominare. E Antonio Inoki, settantotto chili di leggenda vivente stava per fare una delle cose più folli che un uomo di potere possa fare: decidere che la verità vale più del mito. L’Inokiism — il termine fu coniato dai giornalisti sportivi giapponesi con quella loro abitudine di convertire i nomi propri in ideologie, come se ogni pensiero abbastanza forte meritasse un suffisso — non fu mai una filosofia ordinata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #14 – La caduta degli dei, l’Inokiism

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