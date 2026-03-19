Nelle notti di fine millennio a Tokyo, l’atmosfera si faceva densa e avvolgente, mentre nel mondo del wrestling giapponese si sviluppavano eventi chiave. La storyline di nWo Japan si intrecciava con il declino delle figure più iconiche di quegli anni, segnando un cambiamento nel panorama. Sono stati protagonisti momenti di grande impatto, che hanno segnato un passaggio tra epoche diverse.

L’aria di Tokyo, in certe notti di fine millennio, possedeva una consistenza quasi liquida. Una pioggia sottile e incessante, che i meteorologi chiamavano in un modo e i poeti in un altro, scendeva sui neon di Shinjuku lavando via il sudiciume superficiale della metropoli, ma lasciando intatta la malinconia profonda che ristagnava nei vicoli. Era il 1997. L’odore dolciastro degli spiedini di yakitori si mescolava a quello dell’asfalto bagnato e dell’ozono delle sale giochi, dove migliaia di ragazzi cercavano rifugio dalle aspettative di una società che, all’improvviso, aveva smesso di promettere il futuro. Il Giappone stava attraversando la sua età dell’ansia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #12 – L’Ombra di Chono: nWo Japan e il Tramonto degli Eroi

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